Экономика
Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31
Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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с чего всё началось
Лейла Маммедзаде о долгах и планах группы FESCO Транспортная группа FESCO, основной оставшийся актив арестованного год назад Зиявудина Магомедова, 28 марта впервые за два года опубликует годовую отчетность.Коммерсантъвчера в 18:09
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Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Экономика
Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук
Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Всем пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) в России проведут индивидуальное обследование, в результате которого часть из них могут отпустить домой, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:26
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Космос
Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад
Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Политика
ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit
Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Баскетбол
Матч между «Шарлотт» и «Милуоки» пройдет в Париже
Матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 между «Шарлотт» и «Милуоки» состоится в Париже.
Обновлено в 09:23
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Военный транспортник Ил-112 получил разрешение на первый полет
Методический совет одобрил начало летных испытаний нового российского военно-транспортного Ил-112В, об этом сообщил источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:40
Кино
«Игру престолов» после финального сезона ждет документальный фильм
Телеканал HBO анонсировал двухчасовой документальный фильм о создании финального сезона «Игры престолов» под названием «Game of Thrones: The Last Watch».
Обновлено в 04:10
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Политика
Белоруссия не планирует вступать в Евросоюз
В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии посоветовали Европейскому союзу рассматривать республику только в качестве соседа, поскольку вступать в ЕС они не намерены.
Обновлено в 06:07
Спорт
МОК выберет нового президента в 2021 году
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме
Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.
Обновлено в 03:19
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно
Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09