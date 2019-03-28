Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31

Лейла Маммедзаде о долгах и планах группы FESCO Транспортная группа FESCO, основной оставшийся актив арестованного год назад Зиявудина Магомедова, 28 марта впервые за два года опубликует годовую отчетность.

с чего всё началось

Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году

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