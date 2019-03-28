Экономика

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31

Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Лейла Маммедзаде о долгах и планах группы FESCO

Лейла Маммедзаде о долгах и планах группы FESCO Транспортная группа FESCO, основной оставшийся актив арестованного год назад Зиявудина Магомедова, 28 марта впервые за два года опубликует годовую отчетность.
Коммерсантъвчера в 18:09

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Акции ДВМП обновили максимум с марта, подскочив на 18%

ПРАЙМ04:30

Акции Fesco выросли на 18,4% на фоне позитивных финансовых результатов за 2018 год

ТАСС03:43

Выручка Fesco составила один миллиард долларов

ForRent.ru00:12

Прибыль транспортной компании Fesco увеличилась на 35%

АБН01:37

Лейла Маммедзаде о долгах и планах группы FESCO

Коммерсантъвчера в 18:09
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Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Энергетика

На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»

Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Названа средняя зарплата башкирских врачей после скандала в роддоме

В Башкирии, где разгорелся скандал вокруг зарплат сотрудников роддома в Салавате, врачи могут заработать до 65 600 рублей.
Обновлено в 03:41
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

В Саратове задержан полицейский, потребовавший взятку от мигранта

В Саратове сотрудник полиции подозревается в получении взятки, сообщает СУ СК.В марте 2019 г. заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции Октябрьского района потребовал от иностранного гражданина взятку в размере 220 тыс. руб. за регистрацию мигранта и членов его семьи в Саратове, а также за предоставление им гражданства РФ.
Обновлено в 01:54
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол

Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим

Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:22
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Экономика

Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»

Обновлено вчера в 07:35
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi попал на видео

В сети появился новый ролик с прототипом складного смартфона Xiaomi. Видео с демонстрацией технологии доступно на YouTube.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала о важности семьи в своей жизни

Семейная идиллия с бизнесменом Яном Абрамовым у известной певицы длится вот уже 13 лет.
Обновлено в 03:15
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Крупнейший челябинский вуз выбирает нового ректора

На конференции в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) 28 марта пройдут выборы ректора.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»

Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
Обновлено в 03:30
Авто

Российские заводы Ford может купить Hyundai

Азиатская компания Hyundai заинтересовались покупкой российских заводов Ford.
Обновлено в 02:16
Общество

Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание

Права на библиотеку Начальник "Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" (ДЕЗ) министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу Нахимовский проспект, 51/21 на время реконструкции.
Обновлено в 04:42
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол

Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»

Обновлено в 04:05
Политика

Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке

Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Нижегородской области четыре рыбака провалились под лед

Обновлено в 03:47
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