Экономика
Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31
Президент Fesco Александр Исурин ранее в марте сообщал журналистам, что группа планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2017 и 2018 годы до конца апреля. ДВМП откладывала публикацию отчетности до завершения реструктуризации финансовой задолженности.
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с чего всё началось
Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.ТАССвчера в 22:31
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Театры
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Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно
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Общество
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Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
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Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
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Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
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СБ ООН осудил решение Трампа признать Голанские высоты за Израилем
Напомним, президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты, оккупированные Израилем во время Шестидневной войны 1967 года, за еврейским государством.
Обновлено в 03:36
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
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Экономика
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Саморегулируемая организация (СРО) «Мир» разработала для своих МФО проект стандарта по работе с задолженностями, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 06:26
Политика
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Обновлено в 07:47
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
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Армия и оружие
Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
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Политика
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Посетив один из регионов страны, глава государства остался недоволен коровником. И сразу после этого последовали громкие увольнения.
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Обновлено в 05:59
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Минфин США организовал аудиторскую проверку UC Rusal, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:30
Политика
Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
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Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
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Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
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В Гватемале грузовик протаранил толпу, 30 погибших
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Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 05:59