Экономика
Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31
Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено 24 марта в 22:36
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
Беглов потребовал решить проблему с очередями в поликлиники Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал ввести в эксплуатацию недостроенные медицинские центры и призвал ликвидировать очереди в уже существующих поликлиниках.
Обновлено 26 марта в 16:32
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено 26 марта в 12:46
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии под Петербургом
В Сети появилось видео смертельного ДТП под Петербургом.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Медведев удалил Абызова из друзей во «ВКонтакте»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов пропал из списка друзей премьер-министра Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрге в Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына
Обновлено в 00:45
Происшествия
Адвокаты Абызова предложили за него залог в миллиард рублей
Защита арестованного вчера экс-министра по открытому правительству Михаила Абызова предложила за него залог в размере миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил исполняющий обязанности ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:06
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:04