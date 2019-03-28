Экономика
Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31
Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
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Интернет
В WhatsApp появится новый «темный» режим
WhatsApp пополнится функцией «тёмного» режима. Разработчики популярного мессенджера уже начали тестировать нововведение.
Обновлено вчера в 23:23
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
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"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
Обновлено вчера в 22:40
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Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей
Абызову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
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Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
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Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
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Aurus выпустит парадный кабриолет
Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
На Украине против Бойко и Медведчука завели дело из-за визита в Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура зарегистрирует уголовное производство против кандидата в президенты Юрия Бойко и Виктора Медведчука в связи с их визитом в Москву 22 марта.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Почти 70 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета из-за блэкаута
После массового отключения электроэнергии, произошедшего 25 марта, 69 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
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Обновлено в 00:06
Политика
Россия раскритиковала решение США по Голанам
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голанских высот израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено вчера в 04:55
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Обновлено вчера в 09:56
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Обновлено 26 марта в 08:17
Здоровье
В России растет число детей, страдающих от сезонной аллергии
За четыре года количество страдающих аллергическим ринитом в России возросло на 5%. Если в 2014 году число детей, подверженных данному заболеванию, составляло 498 на 100 000 человек, то к 2017 году оно прибавилось на целых 23 тысячи, о чем гласит статистика Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 08:13
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Покупатель Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Обновлено вчера в 23:57
Политика
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В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
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Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Австралии туристка нашла в ванной скрытую видеокамеру в дезодоранте
Французская туристка приехала в Сидней, заселилась в хостел и обнаружила скрытую камеру, спрятанную в дезодоранте, когда разделась в ванной комнате, сообщает Daily Mail.
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Политика
Глава Росгидромета пожаловался на воровство с метеостанций
Ранее в интервью РИА глава Росгидромета сказал, что на российских метеоспутниках работает только треть оборудования.
Обновлено вчера в 20:38