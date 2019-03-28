Экономика

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 годуТАСС вчера в 22:31

Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд. Об этом сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Выручка группы Fesco в 2018 г увеличилась на 35%, до около $1 млрд – СМИ

ПРАЙМвчера в 22:57

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году

ТАССвчера в 22:31

Выручка Fesco составила один миллиард долларов

ForRent.ru00:12

Лейла Маммедзаде о долгах и планах группы FESCO

Коммерсантъвчера в 18:09
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