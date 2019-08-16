Экономика

Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»Ведомости 03:51

Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.
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Etalon Group стал единственным владельцем АО «Лидер-Инвест»

Neva.Today04:04

«Эталон» закрыл сделку по покупке «Лидер-Инвеста»

DP.RU03:31

ГК «Эталон» закрыла сделку по покупке компании «Лидер-Инвест»

Московская перспектива07:30

Группа «Эталон» закрыла сделку по покупке 49% акций «Лидер-Инвеста»

ТАСС03:38

Группа «Эталон» сообщила о завершении сделки по покупке «Лидер-Инвеста»

РБК02:58

Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»

Ведомости03:51

«Эталон» разрабатывает новую стратегию после покупки «Лидер-Инвеста»

РИА Новости08:46
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

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Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

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Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

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Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
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В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
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На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации.
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Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям

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Везучий: за что в России обожают Пьера Ришара

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В Петербурге произошла перестрелка

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Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отрекламировал сингапурскую компанию Shopee.
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