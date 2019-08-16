Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»Ведомости 03:51
Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
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Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
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Обновлено в 03:43
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Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
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Здоровье
Число заболевших энтеровирусной инфекцией выросло в полтора раза
Тяжелой формой энтеровирусной инфекции может стать серозный менингит.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
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Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
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Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Обновлено вчера в 01:04
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
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Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви
Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Макгрегору грозит штраф за драку в баре
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Авто
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Обновлено в 03:07
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Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
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Уникальную операцию провели кардиологи Уфы
Обновлено в 03:23
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Браузер Atom запустил сервис для тайм-менеджмента
В браузере Atom от Mail.ru появился инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07