Экономика

Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»Ведомости 03:51

Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.
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Etalon Group стал единственным владельцем АО «Лидер-Инвест»

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