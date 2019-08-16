Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»Ведомости 03:51
Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Педиатр призвал не «пичкать» детей таблетками при температуре
Родители в России часто начинают «пичкать» своего ребенка лекарствами при появлении даже небольшой повышенной температуры.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Неизвестные похитили иностранных моряков в Камеруне
Неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Пьяную женщину успокоил только командир экипажа.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Авто
В июле выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5%
По данным Росстата, за 7 месяцев 2019 года российские автозаводы выпустили 894 тыс. легковых автомобилей – на 2,1% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:35
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Недвижимость
Спрос на московские новостройки обвалился
По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, спад в годовом выражении связан с эффектом высокой базы — слишком больших показателей продаж прошлого года.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
46-летняя Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
В конце мая сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип, который ранее вел непубличный образ жизни, спровоцировал слухи о первом серьезном романе, опубликовав в своем микроблоге в Instagram милое фото с девушкой.
Обновлено в 09:21
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Российский турист погиб в турецкой Аланье
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд назначил 5 суток ареста пытавшемуся разбить иллюминатор авиадебоширу
«Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который во время полёта нарушал общественный порядок: вёл себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56