Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.

Политика Глазьев покинет администрацию президента Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Гаджеты Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.

Политика Лолита раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.

Происшествия Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.

Здоровье Педиатр призвал не «пичкать» детей таблетками при температуре Родители в России часто начинают «пичкать» своего ребенка лекарствами при появлении даже небольшой повышенной температуры.

Происшествия Неизвестные похитили иностранных моряков в Камеруне Неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Происшествия Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Пьяную женщину успокоил только командир экипажа.

Здоровье Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авто В июле выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5% По данным Росстата, за 7 месяцев 2019 года российские автозаводы выпустили 894 тыс. легковых автомобилей – на 2,1% больше, чем годом ранее.

Общество Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.

Армия и оружие Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Технологии Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.

Недвижимость Спрос на московские новостройки обвалился По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, спад в годовом выражении связан с эффектом высокой базы — слишком больших показателей продаж прошлого года.

Шоу-бизнес 46-летняя Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой В конце мая сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип, который ранее вел непубличный образ жизни, спровоцировал слухи о первом серьезном романе, опубликовав в своем микроблоге в Instagram милое фото с девушкой.

Футбол Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако» Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Общество Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.

Происшествия В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.

Происшествия Суд назначил 5 суток ареста пытавшемуся разбить иллюминатор авиадебоширу «Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который во время полёта нарушал общественный порядок: вёл себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.