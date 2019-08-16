Экономика

Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»Ведомости 03:51

Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.
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Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест»

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Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»

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Группа «Эталон» сообщила о завершении сделки по покупке «Лидер-Инвеста»

РБК02:58

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DP.RU03:31
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