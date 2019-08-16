Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»Ведомости 03:51
Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб.
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Сбербанк предоставил Etalon Group кредитную линию на покупку 49% акций «Лидер-Инвеста»
Rambler News Service03:17
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Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
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На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
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Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
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Кино
В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»
В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
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Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл
Инсайдер по секрету поговорил с изданием People о семье герцогов Сассекских, а именно — о малыше Арчи, сыне Меган Маркл и британского принца Гарри.
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Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Авто
Kia готовит новый кроссовер на базе Kia Rio
Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.
Обновлено вчера в 23:28
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
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Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года
С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Космос
Тектиты не приходят с Луны, но могут помочь ученым понять, как она сформировалась
Ученые изучают тектиты по многим причинам, в том числе, чтобы узнать о событиях воздействия, которые их создали.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России
Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
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Происшествия
Fox: в Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет
Обновлено в 18:15
Экономика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
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Huawei снова перенесла выход складного смартфона Mate X
Обновлено в 14:17
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:33
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13