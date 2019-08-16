Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку компании «Лидер-Инвест»АК&М 10:58
По состоянию на 31 декабря 2018 года активы Группы "Эталон" включали 53 проекта в стадии проектирования и строительства, недвижимость в завершенных объектах и 4 офисных здания с общей доступной для продажи реализуемой площадью равной 3.4 млн кв. м, а также производственный блок, занимающийся строительством, отделкой и эксплуатацией недвижимости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском
Обновлено вчера в 01:16
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Болгарии спасатель избил туристку из России
Как пишет МК, в день отъезда с курорта женщина захотела еще раз поплавать в море, но, когда она выходила из воды, на нее напал мужчина в красных шортах - униформа болгарских спасателей.
Обновлено в 13:48
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.
Обновлено в 12:56
Футбол
Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 02:50
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
«Спартак» дал право бесплатно посещать матчи экипажу севшего в поле «Аэробуса»
«Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта «Аэробус А-321», который утром 15 августа приземлился на кукурузное поле в Жуковском.
Обновлено в 13:32
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу
Обновлено 13 августа в 14:22
Энергетика
Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире
Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено в 11:26
Теннис
Рублёв за час обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннатти.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года
Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля
Совет по правам человека при президенте попросил Мосгорпрокуратуру проверить законность привлечения к административной ответственности участников несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 13:34
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Гражданина РФ задержали из-за нападения на депутата Рады
По данным управления Национальной полиции по Киевской области, у 23-летнего гражданина РФ есть вид на жительство на Украине.
Обновлено в 13:52
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд
Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:42