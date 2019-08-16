Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест»Интерфакс 02:58
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Общество
Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула
Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Политика
Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Культура
В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»
Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:23
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Авто
Россию покинули Peugeot Partner и Citroen Berlingo
Как сообщает портал «Wroom», на российском рынке перестали продавать коммерческие модели Peugeot Partner и Citroen Berlingo.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Общество
«Ростелеком» отчитался об устранении сбоя в работе сети
Сбой в работе сети ПАО "Ростелеком" устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:37
Политика
Подчиненные подставили врио Шумкова на встрече с президентом
Подчиненные врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова подставили главу региона, подготовив неверную информацию для доклада президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 03:55
Политика
В Дании раскритиковали идею продажи Гренландии США
Датские парламентарии негативно отреагировали на появившееся в СМИ сообщение о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям в море
В морском полигоне боевой подготовки проведено специальное учение по пополнению запасов материальных средств кораблей флота и оказание помощи аварийным кораблям и судам.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019
Судя по всему, студия не хотела афишировать своё участие в выставке - вскоре после того, как СМИ начали писать о поездке разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom, Денис Рудой поспешил удалить свой пост.
Обновлено в 09:10
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32