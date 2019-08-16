Экономика

Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест»Интерфакс 02:58

Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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«Эталон» разработает новую стратегию после покупки «Лидер-Инвеста»

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Группа «Эталон» завершила покупку «Лидер-Инвест»

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Группа «Эталон» сообщила о завершении сделки по покупке «Лидер-Инвеста»

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Ведомости03:51

Группа «Эталон» закрыла сделку по покупке 49% акций «Лидер-Инвеста»

ТАСС03:38
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
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Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

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В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»

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Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»

Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
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Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
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Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
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Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
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Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

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Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

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Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

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Как сообщает портал «Wroom», на российском рынке перестали продавать коммерческие модели Peugeot Partner и Citroen Berlingo.
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Военные летчики в России получат новое оружие

Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
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«Ростелеком» отчитался об устранении сбоя в работе сети

Сбой в работе сети ПАО "Ростелеком" устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Подчиненные подставили врио Шумкова на встрече с президентом

Подчиненные врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова подставили главу региона, подготовив неверную информацию для доклада президенту Владимиру Путину.
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019

Судя по всему, студия не хотела афишировать своё участие в выставке - вскоре после того, как СМИ начали писать о поездке разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom, Денис Рудой поспешил удалить свой пост.
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Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

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