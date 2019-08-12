Экономика
Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»РИА Новости 03:01
По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учетом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86,266 миллиарда рублей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:09, Вашингтон
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Общество
Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма
В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Журналистку в Челябинске ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:07
Футбол
Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву
Европейские футбольные клубы внимательно следят за выступлениями атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, они изучают возможность его подписания, сообщил РБК источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой
Алсу выбрала небесно-голубой оттенок, не забыв накинуть на плечи удлиненную рубашку с объемными рукавами.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко
Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 05:01
Общество
В ночь на 13 августа тамбовчане увидят пик метеорного потока Персеиды
В августе проходит звездопад Персеиды из созвездия Персей. Пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
Обновлено в 05:19
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Политика
Аксенов рассказал Путину о высоких ценах в Крыму
Проблема роста цен на Крымском полуострове пока не поддается решению, сказал глава республики Сергей АКСЕНОВ на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Обновлено в 08:23
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Теннис
Джокович оценил прогресс Медведева
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о прогрессе россиянина Даниила Медведева.
Обновлено в 02:42
Общество
Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»
Завершился конкурс «Миссис Россия 2019», в связи с чем объявлены имена победительниц во всех его номинациях.
Обновлено вчера в 01:11
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Авто
Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer
Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Футбол
Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения от «МЮ»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику Жозе Моуринью после поражения своей команды от «МЮ» в первом туре АПЛ со счетом 0:4. Слова специалиста приводит портал Goal.com.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17