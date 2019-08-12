Экономика

Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»РИА Новости 03:01

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учетом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86,266 миллиарда рублей.
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Группа «Эталон» в августе закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест»

Мойка7804:25

ГК «Эталон» купит оставшиеся 49% акций «Лидер-Инвеста» в августе

Телеканал Санкт-Петербург05:28

Etalon Group выкупит 49% «Лидер-инвеста» у АФК «Система»

Ведомости03:26

Группа «Эталон» заключила соглашение о приобретении 49% «Лидер-Инвеста» за 14,6 млрд рублей

Фонтанка.Ру03:48

АФК «Система» продает Etalon Group 49% акций «Лидер-Инвеста»

Коммерсантъ03:20

АФК «Система» продаст оставшиеся акции «Лидер-Инвеста» Etalon Group за 14,6 млрд рублей

ТАСС03:07

Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»

РИА Новости03:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:09, Вашингтон
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
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Армия и оружие

Удар по аэродромам: «Кинжал» назвали ответом России на F-35

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Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
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Общество

Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма

В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Журналистку в Челябинске ранили в голову из пневматики

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Футбол

Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву

Европейские футбольные клубы внимательно следят за выступлениями атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, они изучают возможность его подписания, сообщил РБК источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:54
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Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой

Алсу выбрала небесно-голубой оттенок, не забыв накинуть на плечи удлиненную рубашку с объемными рукавами.
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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
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Общество

В ночь на 13 августа тамбовчане увидят пик метеорного потока Персеиды

В августе проходит звездопад Персеиды из созвездия Персей. Пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
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Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Обновлено в 08:30
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Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Политика

Аксенов рассказал Путину о высоких ценах в Крыму

Проблема роста цен на Крымском полуострове пока не поддается решению, сказал глава республики Сергей АКСЕНОВ на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Обновлено в 08:23
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Транспорт

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Теннис

Джокович оценил прогресс Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о прогрессе россиянина Даниила Медведева.
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Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Общество

Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»

Завершился конкурс «Миссис Россия 2019», в связи с чем объявлены имена победительниц во всех его номинациях.
Обновлено вчера в 01:11
Общество

Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов

Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
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«Тамбов» не вернется на свой стадион как минимум до середины ноября

Обновлено в 08:55
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

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Авто

Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer

Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
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Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Футбол

Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения от «МЮ»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику Жозе Моуринью после поражения своей команды от «МЮ» в первом туре АПЛ со счетом 0:4. Слова специалиста приводит портал Goal.com.
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Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
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Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
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