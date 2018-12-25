Экономика
Группа «Черкизово» выкупила долги «Белой птицы» на 6,5 млрд рублей
Группа «Черкизово» выкупила долги «Белой птицы» на 6,5 млрд рублейRetailer.ru04:15
В сообщении компании указано, что "Черкизово" выкупила право требований по кредитным и обеспечительным договорам ООО "Белая птица — Курск", ООО "Белая птица — Белгород" и АО "Загорье" у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб. Неделю назад в ФАС поступило ходатайство от входящего в группу "Черкизово" ООО "Перспектива" о приобретении доли в уставном капитале ООО "Белая птица — Курск".
Retailer.ru04:15
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Группа «Черкизово» купила 6,5 млрд рублей долгов черноземных структур «Белой птицы» перед «Россельхозбанком»
Агентство Бизнес Информации02:26
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