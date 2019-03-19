Экономика

Группа «Черкизово» возвращается на биржуВедомости 03:09

Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже. Бумаги инвесторам предложит как сама компания – ей принадлежит 6,6% казначейских акций, – так и ее акционеры.
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Finam.Ru02:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
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