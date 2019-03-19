Экономика
Группа «Черкизово» возвращается на биржуВедомости 03:09
Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже. Бумаги инвесторам предложит как сама компания – ей принадлежит 6,6% казначейских акций, – так и ее акционеры.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Наука
Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов
Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 10:45
Политика
Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравила любимая
Подпись к фото звучала очень трогательно: «Мой любимый мальчик, с днём рождения!».
Обновлено в 13:32
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:33
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
NVIDIA анонсировала поддержку рейтресинга на более старых видеокартах
В апреле NVIDIA добавит поддержку DirectX-трассировки лучей (DXR) в свои более старые видеокарты.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Под Воронежем изнасиловали и убили 17-летнюю девушку
Обновлено в 11:40
Политика
Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика
Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Глава российского военного ведомства в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание президента РФ.
Обновлено в 16:21
Единоборства
Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая
Обновлено в 13:37
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Общество
Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу
Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу
Обновлено в 15:24
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Общество
«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения
Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусматривает штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43