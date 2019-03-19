Экономика

Группа «Черкизово» возвращается на биржуВедомости 03:09

Год назад «Черкизово» уже предпринимало попытку провести SPO, однако из-за волатильности рынка отказалось от размещения. Тогда компания планировала привлечь не менее $150 млн, а семья Михайловых рассчитывала получить даже больше.
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«Черкизово» рассчитывает привлечь не менее $200 млн в рамках re-IPO

Finam.Ru02:11

Доверительный фонд LM Family Trust стал владельцем 15,1% акций группы «Черкизово»

Финмаркет03:31

«Черкизово» планирует разместить акции на Мосбирже и привлечь не менее $200 млн

ТАСС03:12

Группа «Черкизово» возвращается на биржу

Ведомости03:09

Акции «Черкизово» на Мосбирже упали почти на 10% на фоне сообщений об SPO

Rambler News Service03:57

Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO

Коммерсантъ04:37

Акции «Черкизово» упали в цене на 14% после новостей о SPO

РБК06:56
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Обновлено в 01:27
Общество

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Политика

Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
Обновлено в 06:44
Транспорт

ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей»

Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 03:40
Спорт

Загитова последней представит короткую программу на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Наука

Археологи описали конструкцию древнейшего новгородского моста

Деревянный мост X века, который соединял Славин и Людин концы (районы) города был построен на срубных опорах, а длина пролета моста составляла 17 метров.
Обновлено в 07:18
Общество

Познер назвал отличие русских от европейцев

Мнение журналиста приводится на сайте «Познер Online». В качестве примера Познер привел ситуацию с престижной школой рядом с его домом.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы

Обновлено в 05:39
Футбол

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории

Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Обновлено в 04:19
Политика

Власти Италии не собираются впускать мигрантов с корабля Mare Jonio

Корабль Mare Jonio, принадлежащий неправительственной организации Mediterranea Saving Humans, не будет впущен на территорию Италии, заявил во вторник, 19 марта, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Космос

США и Россия смоделируют полет на Луну

Обновлено 17 марта в 19:44
Общество

WSJ: интимные фото Джеффа Безоса продал брат его любовницы

Выяснилось, что издание National Enquirer заполучило интимные фотографии Джеффа Безоса не от Дональда Трампа и даже не от Саудовской Аравии - по данным WSJ, пикантные снимки слил брат любовницы Безоса Майкл Санчез.
Обновлено в 02:38
Политика

Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения

Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 06:15
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Здоровье

Шеститысячный ребёнок родился в Щёлковском перинатальном центре

В семье Кирилла и Екатерины Маркиных малышка стала третьим ребёнком. Двух сыновей молодая мама родила ещё в старом роддоме.
Обновлено в 05:40
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы

По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на действия США

Россия развернула в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 12:32
Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

Ипотечный бум по фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Политика

Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Экономика

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
Обновлено в 08:23
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Технологии

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика

Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 05:33
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
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Смартфон Samsung Galaxy A40 с двойной камерой показали на рендерах

Обновлено вчера в 16:48
Авто

Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Karoq для Китая

Согласно официальному прайсу, цена китайской версии Skoda Karoq составляет от 139 900 до 187 400 юаней, что примерно равно 1 347 000 — 1 800 000 российских рублей.
Обновлено в 02:57
Культура

Лукашенко поздравил с юбилеем Валерия Леонтьева

Обновлено в 03:13
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