Экономика
Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPOВедомости вчера в 13:26
Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании. Ей не удалось собрать книгу заявок.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено вчера в 07:53
Космос
Историческое фото черной дыры разошлось на мемы
Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем.
Обновлено вчера в 10:40
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Названы потери российской экономики в случае отключения интернета
Названы потери российской экономики в случае отключения интернета.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Творческий провал «Хеллбоя» объяснили скандалами на съемках
Съемки фильма "Хеллбой" сопровождались целой чередой скандалов, участниками которых были режиссер Нил Маршалл, продюсерская команда и исполнитель главной роли Дэвид Харбор.
Обновлено в 04:17
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской гордится, что подарил маме презент за сотни тысяч рублей
По словам Рудковской, сын очень гордился, когда отвел маму в магазин и предложил ей выбрать любой понравившийся чемодан.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Кино
Вышел трейлер сериала «Покои» от Netflix
В сети появился трейлер первого сезона мистического сериала "Покои". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Netflix.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Глава Xiaomi отдаст на благотворительность миллиард долларов
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь готов отдать на благотворительность свой годовой бонус в размере миллиарда долларов, пишет ВВС.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Политика
Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 06:27