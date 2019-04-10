Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPOВедомости вчера в 13:26

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании. Ей не удалось собрать книгу заявок.
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