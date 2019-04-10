Экономика
Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPOВедомости вчера в 13:26
Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании. Ей не удалось собрать книгу заявок.
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Черкизово перенесла размещение на неопределенный срок, но может к нему вернуться
Financial Oneвчера в 12:40
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Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России
В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Гуляющий по крыше мужчина устроил переполох в Челябинске
Обновлено в 03:27
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Здоровье
В Москве запустили проект, помогающий справиться с одиночеством
Первая встреча состоится сегодня. Предварительная запись не требуется.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В пермской школе разом заболели 137 учеников
Сегодня, 10 апреля, на уроки не пришли 137 учеников пермской школы № 107 на шоссе Космонавтов, 194.
Обновлено вчера в 05:22
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Названы секретные функции самолетов
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.
Обновлено в 02:49
Авто
Subaru анонсировал новый Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Кино
Первая зрительская реакция на нового «Хеллбоя»
RT рассказывает о первой зрительской реакции на нового «Хеллбоя».
Обновлено в 02:55
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Вязаное боди и мокрые локоны: Ким Кардашьян впервые снялась для обложки Vogue
На обложке знаменитость позирует в вязаном боди, у нее мокрые волосы, вода стекает по лицу.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Экономика
В Shell подтвердили выход из «Балтийского СПГ»
Выход из проекта «Балтийский СПГ» подтвердили в компании Shell, пишет газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»
Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42