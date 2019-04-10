Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPOВедомости 15:58

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
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Производитель «Петелинки» объяснил отмену SPO

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Черкизово
Российская компания
Российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Группа Черкизово». Штаб-квартира - в Москве.
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