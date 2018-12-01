Тур рок-группы "Аквариум" по Украине переносится на неопределенное время, заявил лидер музыкального коллектива Борис Гребенщиков. Он отметил, что концерты пройдут в другое, "более разумное время". Ситуацию, которая не позволяет группе выступить, он назвал "форс-мажором".

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