Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июне на 9,1%Интерфакс 06:41
С начала года пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 28,2 млн человек (+ 13, 4 %), флагманской компании - 17,8 млн человек (+ 9, 7 %).
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Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Памфилова пожалуется на Горизбирком Петербурга в ВС РФ
Обновлено в 06:45
Общество
Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка
Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:13
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12–13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом €3 млн, что в три раза больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции.
Обновлено в 05:29
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Футбол
В Питтсбурге разыграют 100 тысяч долларов на турнире по пинболу
Ожидается, что выставка примет до 20 тысяч посетителей. Событие проводит киберспортивный клуб Pittsburgh Knights.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Общество
Челябинскую область накрыло вонючей дымкой
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Общество
ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились
42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное.
Обновлено в 04:26
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Футбол
Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом»
Футболисты «Нефтчи» с серьезной задержкой вылетели из Баку в Москву, передает «Спорт Экспресс». Они ожидали отправления примерно с 6 утра.
Обновлено в 06:37
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22