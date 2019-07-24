С начала года пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 28,2 млн человек (+ 13, 4 %), флагманской компании - 17,8 млн человек (+ 9, 7 %).

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июне на 9,1%

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Футбол СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена» По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12–13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом €3 млн, что в три раза больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции.

Общество Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».

Футбол В Питтсбурге разыграют 100 тысяч долларов на турнире по пинболу Ожидается, что выставка примет до 20 тысяч посетителей. Событие проводит киберспортивный клуб Pittsburgh Knights.

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Политика Константин Боровой попросил политическое убежище в США Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.

Шоу-бизнес Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.

Общество ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились 42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное.

Кино Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.

Политика Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.

Футбол Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом» Футболисты «Нефтчи» с серьезной задержкой вылетели из Баку в Москву, передает «Спорт Экспресс». Они ожидали отправления примерно с 6 утра.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".