Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров за полгода на 13,4%Rambler News Service 06:26
Группа «Аэрофлот» перевезла в январе-июне 2019 года 28,2 млн пассажиров, что на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. В июне 2019 года группа «Аэрофлот» перевезла 5,7 млн пассажиров, что на 9,1% больше показателя за июнь 2018 года.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
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Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Технологии
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Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Обновлено в 09:48
Гаджеты
Apple готовится представить три новых iPhone в 2019 году
На своей презентации в сентябре корпорация Apple представит три новые версии смартфонов iPhone.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
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Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
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Гаджеты
Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов
Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
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Общество
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Обновлено в 09:25
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
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От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
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