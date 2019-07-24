Экономика

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров за полгода на 13,4%Rambler News Service 06:26

Группа «Аэрофлот» перевезла в январе-июне 2019 года 28,2 млн пассажиров, что на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. В июне 2019 года группа «Аэрофлот» перевезла 5,7 млн пассажиров, что на 9,1% больше показателя за июнь 2018 года.
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Группа «Аэрофлот» в 1-м полугодии увеличила перевозку пассажиров на 13,4%

Финмаркет06:44

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июне на 9,1%

Интерфакс06:41

Группа «Аэрофлот» за 6 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 13,4%

Finam.Ru06:03

Группа «Аэрофлот» за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 13,4%

ПРАЙМ06:29

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров за полгода на 13,4%

Rambler News Service06:26

Группа «Аэрофлот» в I полугодии 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 13,4%

ТАСС06:31

Группа Аэрофлот увеличила перевозки в 1 пол 19г на 13,4%

Financial One06:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
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