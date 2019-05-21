Грунт из-под здания Госдумы могла вымыть НеглинкаИнтерфакс 07:13

Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.

Происшествия Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.

Политика На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

Происшествия Известного телеведущего избили в Москве Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".

Общество Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Политика США решили ввести санкции против «Северного потока-2» Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Общество Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).

Футбол «Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».

Футбол «Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.

Авто В Китае начнутся продажи рестайлингового Ford Taurus Напомним, что в марте текущего года седан Ford Taurus был снят с производства в Америке.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Энергетика Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе» Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Общество Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей Сумма госконтракта составляет 2,8 млрд рублей, и все работы по проекту находятся под грифом «секретно».

Транспорт Дроны начнут мониторить состояние российских дорог с 2021 года Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году.

Политика В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России 20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.

Экономика Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Авто В России стартует серийный выпуск электромобилей На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Кино Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.

Общество Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Государственная дума во вторник принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Гаджеты Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.