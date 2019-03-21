Политика
Грудинину не разрешили стать депутатом ГосдумыLenta.ru 05:55
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает в четверг, 21 марта, «Интерфакс».
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Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт 05:59
с чего всё началось
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.Ведомости05:56
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Зюганов назвал «позорищем» отказ ЦИК передать мандат депутата Грудинину
Национальная служба новостей12:02
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