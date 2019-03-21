Грудинину не разрешили стать депутатом ГосдумыLenta.ru 05:55

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.

с чего всё началось

Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает в четверг, 21 марта, «Интерфакс».

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Политика Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.

Общество Россияне останутся без огородов на майские праздники Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.

Политика В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.

Футбол Хедира допущен к тренировкам после операции на сердце Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прошел все необходимые тесты после операции на сердце.

Интернет Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Пароли большого числа пользователей популярной соцсети Facebook были доступны для сотрудников компании, сообщается на сайте корпорации.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Транспорт «Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Происшествия Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Футбол Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.

Политика Зеленский назвал приемлемые для него компромиссы по Крыму и Донбассу Напомним, что согласно опросам, Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.

Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

Политика Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".

Экономика ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.

Здоровье Определены лучшие цыплята-бройлеры Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.

Футбол Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с Бельгией В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.

Происшествия СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

Армия и оружие Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Наука Предсказано катастрофическое подводное извержение Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории.