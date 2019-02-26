Грудинина лишили депутатского мандатаRT на русском 08:53

По информации надзорного органа, Грудинин не указал сведения о владении белизским офшором Bontro LTD. На совете депутатов Видного, где решался вопрос о лишении мандата, присутствовали 13 из 20 членов. 11 депутатов проголосовали за отстранение от должности.

с чего всё началось

Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Московской области лишил мандата генерального директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина. Об этом сообщает телеканал «360».

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