Политика

Грудинин может получить мандат Алфёрова в ГосдумеRT на русском 06:29

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается в качестве кандидата на получение мандата умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Геннадий Зюганов
Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин.
— Геннадий Зюганов, политикИнтерфакс 07:51
с чего всё началось

Павла Грудинина называют самым вероятным претендентом на попадание в Госдуму

Павла Грудинина называют самым вероятным претендентом на попадание в Госдуму КПРФ в ближайшее время примет решение о передаче мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова.
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Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву

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Груз, включавший комплексы С-400 «Триумф», которые в декабре 2017 года направились из порта Усть-Луга в Китай, но по пути попали в шторм и оказались повреждены, был застрахован на сумму $346 млн (19,9 млрд руб. по курсу декабря 2017 года), узнала «Фонтанка».
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Физик
Советский и российский физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года.
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