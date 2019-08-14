Армия и оружие
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС ИспанииКомсомольская правда вчера в 00:11
Испанские СМИ признали в истребителе F/A-18 Hornet самолет своих ВВС. Напомним, этот борт накануне приблизился к самолету ИЛ-96-400 министра обороны России Сергея Шойгу во время перелета из Калининграда в Москву. Вскоре F-18 отогнали от борта два сопровождавших его СУ-27.
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с чего всё началось
По данным газеты, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.ТК Звездавчера в 01:26
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Минобороны Испании подтвердило, что их истребитель сблизился с самолетом Шойгу
Коммерсантъвчера в 06:47
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