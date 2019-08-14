с чего всё началось

Испанские СМИ признали в истребителе F/A-18 Hornet самолет своих ВВС. Напомним, этот борт накануне приблизился к самолету ИЛ-96-400 министра обороны России Сергея Шойгу во время перелета из Калининграда в Москву. Вскоре F-18 отогнали от борта два сопровождавших его СУ-27.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Политика В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

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Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Общество Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.

Политика В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Интернет Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Здоровье Врачи назвали признаки поражения печени Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото Судя по фото, новый Hyundai Creta/ix25 2020-го модельного года сохранит облик концепта с многоуровневой головной оптикой, каскадной решеткой радиатора и двухсекционными задними фонарями.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Армия и оружие Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Шоу-бизнес Константин Богомолов показал нежный кадр с Ксенией Собчак 37-летняя Ксения Собчак отдыхает в Италии вместе с 44-летним возлюбленным Константином Богомоловым.

Транспорт Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% "В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Политика Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в стране, опубликованный изданием "Новое время".