Армия и оружие

Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС ИспанииКомсомольская правда вчера в 00:11

Испанские СМИ признали в истребителе F/A-18 Hornet самолет своих ВВС. Напомним, этот борт накануне приблизился к самолету ИЛ-96-400 министра обороны России Сергея Шойгу во время перелета из Калининграда в Москву. Вскоре F-18 отогнали от борта два сопровождавших его СУ-27.
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с чего всё началось
По данным газеты
, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов.
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Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

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