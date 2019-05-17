Грозав может вернуться в РПЛ. Им интересуется «Урал»Sports.ru вчера в 17:47

Полузащитник «Кишварды» Георге Грозав может вернуться в чемпионат России. По информации Prosport.ro, румынским игроком интересуется «Урал». Сообщается, что представители российского клуба уже интересовались финансовыми запросами Грозава и узнавали, готов ли он вновь попробовать свои силы в РПЛ.

Грозав может вернуться в РПЛ. Им интересуется «Урал»

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