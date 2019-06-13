Общество
Москвичей предупредили о грозе и градеВести.Ru 04:45
По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
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с чего всё началось
— В ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, — заявили в пресс-службе МЧС России по столице.Вечерняя Москва02:38
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МЧС предупредило о сильных ливнях и шквалистом ветре в Подмосковье в ближайшие часы
Агентство Москва02:10
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:44, Вашингтон
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