Москвичей предупредили о грозе и градеВести.Ru 04:45

с чего всё началось

По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Москвичей предупредили о грозе и граде

Общество Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Транспорт ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Политика Команда Зеленского предложит Раде отменить формулу цены на уголь для электростанций Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала проект, который предусматривает на уровне закона отмену скандальной формулы определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+").

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Музыка Little Big выпустили новый клип I’M OK Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.

Баскетбол «Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА "Рэпторз" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Клуб впервые в своей истории выиграл турнир.

Происшествия Голунов заявил, что опасается за свою безопасность Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность.

Авто АвтоВАЗ собрал миллионный автомобиль на платформе B0 Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о миллионном автомобиле на линии платформы B0. Этим автомобилем оказался хэтчбек LADA Xray.

Политика Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Общество Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

Происшествия Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.

Транспорт В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Интернет В Москве произошёл масштабный сбой геолокации В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.

Шоу-бизнес Ольга Бузова взволновала поклонников фотосессией с пляжа Певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram серию фотографий с турецкого пляжа.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Экономика Чубайс предлагает ввести в России углеродный налог В результате, отказавшись от углеродного налога, РФ может потерять возможность экспортировать товары в Европу, предположил Чубайс.

Происшествия Неизвестные напали на офис «Оппозиционной платформы» в Кривом Роге В партии решили, что таким образом была предпринята попытка "парализовать партийный офис и помешать работе партийной организации в городе".