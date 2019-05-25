Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в МосквеРИА Новости 11:37

Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
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В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье

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