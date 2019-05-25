Общество
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в МосквеРИА Новости 11:37
Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
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Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Хоккей
Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек
Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Футбол
Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»
Обновлено в 18:43
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 16:57
Космос
Воронежцы увидят в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink
Воронежцы смогут наблюдать в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink, запущенных компанией SpaceX на низкую околоземную орбиту.
Обновлено в 09:28
Политика
В Нидерландах заявили о возможной причастности Украины к крушению МН17
Украина может иметь отношение к организации крушения самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача
Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.
Обновлено 23 мая в 18:00
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии во время гонки
Немецкий гонщик "Рено" Кай Гюнтер попал в аварию во время чемпионата Германии по ралли.
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти
Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58
Общество
Не замерзни! Правила отопления домов
В отличие от южных стран, россияне живут в условиях многомесячных холодов, поэтому вопрос качественного отопления жилых домов для них очень актуален.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Хоккей
Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Мифы, клизма и паразиты. Врач — о вредных мифах про лечение от гельминтов
Специалисты по чистке ссылаются на открытия неких «учёных», которые доказывают теорию о том, что все сбои и нарушения иммунитета и здоровья, вплоть до рака происходят от паразитов.
Обновлено в 18:12