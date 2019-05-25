Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в МосквеРИА Новости 11:37

Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Армия и оружие НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы» НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Армия и оружие Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.

Хоккей Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Происшествия В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Общество Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Кино Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля за фильм «Дылда» Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.

Космос Воронежцы увидят в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink Воронежцы смогут наблюдать в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink, запущенных компанией SpaceX на низкую околоземную орбиту.

Политика В Нидерландах заявили о возможной причастности Украины к крушению МН17 Украина может иметь отношение к организации крушения самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года.

Общество Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.

Происшествия Немецкий гонщик умер после аварии во время гонки Немецкий гонщик "Рено" Кай Гюнтер попал в аварию во время чемпионата Германии по ралли.

Наука Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.

Общество Не замерзни! Правила отопления домов В отличие от южных стран, россияне живут в условиях многомесячных холодов, поэтому вопрос качественного отопления жилых домов для них очень актуален.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Хоккей Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Шоу-бизнес Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте 25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.

Происшествия Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.