Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в МосквеРИА Новости 11:37

Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре с порывами до 18 м/с, грозе и граде до утра 26 мая

Агентство Москва13:14

В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье

RT на русском13:10

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Вечерняя Москва11:52

Водителям в Москве посоветовали не парковать авто возле рекламных щитов из‑за грозы

РИАМО11:41

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва 2411:36

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре в ближайшие часы в Подмосковье

РИА Новости13:06

В Москве ожидаются гроза и сильный ветер

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Авто

Названа дата появления Geely FY11 в РФ

Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
Обновлено в 00:30
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 15:56
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Обновлено в 17:25
Космос

Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Космос

Падение метеорита над Австралией записали на видео

Пока люди сходятся во мнении, что на видео попал момент падения метеорита, который сгорел в атмосфере, сообщает Пятый канал.
Обновлено 22 мая в 10:42
Происшествия

В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский

Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено в 14:08
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Культура

Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах

Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.
Обновлено в 18:00
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Авто

Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой

Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
Обновлено в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное