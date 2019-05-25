Общество
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в МосквеРИА Новости 11:37
Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Игры
Вышел геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood
Bethesda выпустила геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Хоккей
Воробьев назвал недочеты в игре сборной в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборной России по хоккею нудно было активнее действовать на «пятачке» у ворот Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, заявил главный тренер россиян Илья Воробьев, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Крыму замначальника отдела полиции города Саки задержали за взятку
Заместитель начальника отдела полиции в крымском курортном городе Саки задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
Обновлено в 13:20
Хоккей
Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов
Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Политика
Глава МИД Украины назвал Россию побежденной
«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД России относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — написал Климкин.
Обновлено в 12:22
Хоккей
Илья Воробьев: «Финляндия — цепкая команда, с американцами нам было легче»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение команды от Финляндии (0:1) в полуфинальном матче чемпионата мира.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»
Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра
Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Общество
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов
Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более 2 тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:03
Кино
Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле
Обновлено в 08:21
Хоккей
Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
Обновлено в 12:14
Футбол
«ПСЖ» может продать Паредеса летом
Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Наука
Физики впервые вычислили форму электрона
Наши современные представления об электроне говорят, что он является одновременно и частицей, и волной.
Обновлено в 08:59
Наука
В Британии найден уникальный 2300-летний щит
В Великобритании археологи обнаружили близ города Лестера уникальный щит железного века, изготовленный из древесной коры.
Обновлено вчера в 09:39
Кино
Супруга Полански раскритиковала Тарантино за «Однажды в Голливуде»
Французская актриса Эмманюэль Сенье раскритиковала режиссера и сценариста Квентина Тарантино, который снял фильм "Однажды в Голливуде" о первой жене ее супруга кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт.
Обновлено в 00:09
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Россияне стали экономить на алкоголе, но при этом пить чаще
Отмечено также, что россияне, употреблявшие алкоголь только по праздникам, чаще выбирали вино и шампанское (около 50%), следом по популярности идут водка, коньяк и другие крепкие напитки (около 30%), а замыкает этот список пиво (около 15%).
Обновлено в 13:30
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29