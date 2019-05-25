Общество
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в МосквеРИА Новости 11:37
Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
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Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Футбол
Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млн
Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн.
Обновлено в 11:06
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.
Обновлено в 11:32
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Политика
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Культура
Видео: Зеленский снялся в «Лиге смеха», станцевав на сцене
Зеленский вышел на сцену к бывшим коллегам, чем вызвал бурные овации зрителей в зале.
Обновлено в 16:29
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Здоровье
Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени
Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
Обновлено в 00:14
Здоровье
Назван главный симптом дефицита витамина С
Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Капризов о поражении России: Выигрывает команда и проигрывает команда
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал поражение сборной России в матче против команды Финляндии на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 12:51
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Общество
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Политика
Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку
Обновлено вчера в 05:33
Футбол
«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи».
Обновлено в 16:25
Культура
В Железноводске пройдёт Международный кинофестиваль «Герой и Время»
Обновлено 23 мая в 13:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Обновлено в 15:56
Происшествия
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Происшествия
Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии
Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
Обновлено в 16:27
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате России
Обновлено в 08:47