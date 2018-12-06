По российским финансовым учреждениям и компаниям прошла массовая вредоносная рассылка с фейковых адресов российских государственных учреждений. Об этом говорится в поступившем в "РГ" релизе Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Гаджеты Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS.

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Интернет Интернет Google решил закрыть мессенджер Allo Представители компании добавляют, что именно на данный проект теперь будут направлены основные усилия Google.

Интернет Интернет «Яндекс.Такси» запускает опцию отслеживания цен на такси Опция отслеживания цен на такси запускается в мобильном приложении "Яндекс.Такси", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Технологии Технологии Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики.

Технологии Технологии Facebook обвинили с тайном чтении сообщений и звонков пользователей Facebook подозревают в тайном чтении сообщений пользователей и прослушивании разговоров.

Технологии Технологии Робот Вера привлекла деньги на международную экспансию Разработавшая робота Веру (рекрутер с искусственным интеллектом) компания «Стафори» привлекла 226 млн руб. инвестиций от фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и гендиректора Кировского завода (расположенное в Санкт-Петербурге машиностроительное предприятие) Георгия Семененко.

Игры Игры Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала биометрические наушники AirPods Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.

Интернет Интернет Режим «инкогнито» не гарантирует анонимность в поиске Google Обнаруженные результаты не обнадёживают — Google умудряется персонализировать поисковые результаты, даже когда пользователи задействуют режим «инкогнито».

Технологии Технологии Более 100 тыс. пользователей стали жертвами вируса-вымогателя Новый вирус, вымогающий денежные средства у китайцев, за считанные дни внедрился в сотни тысяч гаджетов, передает 2SpyWar со ссылкой на доклад компании Velvet Security.

Технологии Технологии В России разработали метод непрерывной зарядки дронов с помощью лазера

Гаджеты Гаджеты Xiaomi продала за три месяца 700 тысяч смартфонов Pocophone F1

Интернет Интернет Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт Корпорации MasterСard и Microsoft сообщили о начале стратегического сотрудничества в сфере цифровой идентификации и создании нового универсального способа идентификации личности.