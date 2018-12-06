Технологии
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банкиРоссийская газета02:14
По российским финансовым учреждениям и компаниям прошла массовая вредоносная рассылка с фейковых адресов российских государственных учреждений. Об этом говорится в поступившем в "РГ" релизе Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Российская газета02:14
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Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21
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