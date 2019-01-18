Экономика
Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкировРБК 05:01
В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:29
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
En+ назвала возможных получателей права голоса по акциям Дерипаски
По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».
Обновлено в 04:08
Экономика
АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с Минпромторгом
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили специнвестконтракт с Минпромторгом РФ.
Обновлено в 04:53
Экономика
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Tesla сократит 7% постоянных работников
Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
Обновлено в 05:43
Финансы
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Nissan и Mitsubishi обвинили Гона в незаконном получении 7,8 млн евро
Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили в пятницу, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах.
Обновлено в 02:53
Экономика
МВФ оценил вред экономике Белоруссии от российского налогового маневра
Темпы экономического роста в Белоруссии в среднесрочной перспективе могут оказаться существенно ниже 2%, если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено в 02:26
Экономика
«Ромир»: средний чек россиян в декабре вырос почти на 20%
В магазинах, торгующих через прилавок, средний чек вырос на 15,5%. Исследование основано на данных 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Deloitte: крупнейшие мировые ритейлеры нарастили выручку
По данным отчета международной аудиторско-консалтинговой компании Deloitte, в 2017 финансовом году 250 крупнейшими мировыми розничными компаниями была получена выручка в размере $4,53 трлн, совокупный рост составил 5,7%.
Обновлено в 05:15
Экономика
Расходы туристов в Великобритании в третьем квартале упали на 15%
Всего страну в третьем квартале 2018 года посетили 10,8 млн туристов, на 3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:19
Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Возле «Казань Экспо» в Татарстане построят гостиничный комплекс
Порядка 2 млрд рублей инвестируют в строительство многофункционального гостиничного комплекса рядом с выставочным центром "Казань Экспо" в Татарстане.
Обновлено в 04:35
Экономика
Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 г выросли на 18%
Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в "Сафмар" Михаила Гуцериева) в 2018 году увеличились на 17,7% по сравнению с показателем за предыдущий год и составили 421,365 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено в 06:03