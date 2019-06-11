Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»Коммерсантъ 10:04

Звонки и СМС шли примерно с 9,6 тыс. номеров, в основном из Башкирии. Отмечается, что подозрения у специалистов возникли из-за резкого старта голосования за Микеллу Абрамову в финале. Когда она начала выступать, за нее стали отдавать до 300 голосов в секунду.
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с чего всё началось
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте
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RT на русском08:22

Подробнее о событии

В Group‐IB рассказали подробности накрутки голосов на шоу «Голос. Дети»

РИА Новости13:22

Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

Газета.Ru13:19

Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Говорит Москва09:35

«Первый канал» пообещал учесть отчет по «Голос. Дети» в дальнейшей работе

РБК10:06

Первый канал учтет итоги проверки при совершенствовании голосования на шоу «Голос. Дети»

ТАСС09:46

Итоговый отчет Group-IB подтвердил выводы о нарушениях при голосовании во время финала шоу «Голос.Дети»

Агентство Москва08:00

Эксперт Group‐IB рассказал об аномалиях при проверке результатов на шоу «Голос»

Телеканал 360°11:10
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено в 14:18
Наука

Биологи обнаружили неделящиеся клетки в печени и других органах

Использование меток азота-15 позволило оценить возраст клеток поджелудочной: более старые окрашены желтым и красным, но чем моложе, тем больше синего и зеленого они показывают / ©Salk Institute «Старые» клетки нашлись в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, а также в островках Лангерганса, производящих гормоны поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Происшествия

Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:15
Единоборства

Петр Ян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC

Обновлено в 13:20
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено в 12:43
Политика

Украинцы просят Зеленского вернуть Крыму пресную воду

Петиция, в которой обозначено требование как можно скорее возобновить подачу пресной воды в Крым, была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Обновлено в 14:25
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Обновлено в 10:00
Общество

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Ранее во вторник, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, акцию в поддержку журналиста, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева

Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Авто

Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

В России разработали новую линейку промышленных компьютеров

Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Обновлено в 12:58
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Космос

В США принимают заявки на туристический полет к МКС на корабле Boeing

Компания Space Adventures начала сбор заявок для туристических полетов на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено в 11:55
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