Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»Коммерсантъ 10:04
Звонки и СМС шли примерно с 9,6 тыс. номеров, в основном из Башкирии. Отмечается, что подозрения у специалистов возникли из-за резкого старта голосования за Микеллу Абрамову в финале. Когда она начала выступать, за нее стали отдавать до 300 голосов в секунду.
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с чего всё началось
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.RT на русском08:22
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