Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»Коммерсантъ 10:04

Звонки и СМС шли примерно с 9,6 тыс. номеров, в основном из Башкирии. Отмечается, что подозрения у специалистов возникли из-за резкого старта голосования за Микеллу Абрамову в финале. Когда она начала выступать, за нее стали отдавать до 300 голосов в секунду.
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с чего всё началось
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте
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RT на русском08:22

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Отчет об обмане россиян на шоу «Голос. Дети» прокомментировали в Group-IB

Газета.Ru12:45

Первый канал учтет итоги проверки при совершенствовании голосования на шоу «Голос. Дети»

ТАСС09:46

«Первый канал» пообещал учесть отчет по «Голос. Дети» в дальнейшей работе

РБК10:06

Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Lenta.ru12:21

Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу «Голос.Дети»

РИА Новости08:08

Итоговый отчет Group-IB подтвердил выводы о нарушениях при голосовании во время финала шоу «Голос.Дети»

Агентство Москва08:00

Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Говорит Москва09:35
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Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Политика

Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Финансы

ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Происшествия

Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокацией

Обновлено в 08:27
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Обновлено в 08:07
Происшествия

Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

Обновлено в 09:46
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Политика

Екатерина Лахова покинет Совет Федерации

Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).
Обновлено в 05:20
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Политика

Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
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