Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»Коммерсантъ 10:04

с чего всё началось

Звонки и СМС шли примерно с 9,6 тыс. номеров, в основном из Башкирии. Отмечается, что подозрения у специалистов возникли из-за резкого старта голосования за Микеллу Абрамову в финале. Когда она начала выступать, за нее стали отдавать до 300 голосов в секунду.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Политика Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

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Культура Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко Светлана Ходченкова стала заслуженной артисткой РФ, Михаил Пореченков - народным артистом, а Гоша Куценко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил деятелей культуры и искусства в канун Дня России, передает РИА Новости.

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