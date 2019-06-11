Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»BFM.ru 08:47

Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Большая часть сообщений поступила из Башкортостана.
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«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте
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RT на русском08:22

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Первый канал учтет итоги проверки при совершенствовании голосования на шоу «Голос. Дети»

ТАСС09:46

Первый канал отреагировал на публикацию отчета о накрутках в «Голосе»

Газета.Ru09:38

Итоговый отчет Group-IB подтвердил выводы о нарушениях при голосовании во время финала шоу «Голос.Дети»

Агентство Москва08:00

Итог расследования финала «Голос. Дети»: За дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду

Комсомольская правда08:12

Итоговая проверка подтвердила накрутку голосов на шоу «Голос.Дети»

РИА Новости08:08

Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»

РБК08:00

Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Lenta.ru09:17
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

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В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
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Шоу-бизнес

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Общество

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Авто

Автомобили Opel получат российские двигатели

Следующим шагом будет постановка на калужский конвейер моделей бренда Opel, большинство новинок которого которого построены на той же платформе, что и Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
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Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных

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Происшествия

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Обновлено в 05:43
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Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

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Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Кино

Новый фильм Юсупа Разыкова показали в основном конкурсе «Кинотавра»

Режиссер Юсуп Разыков представил в понедельник свой фильм "Керосин" в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:52
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Общество

Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

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Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
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Экономика

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
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Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

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Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
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Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»

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Политика

Зеленский уволил губернаторов 15 областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
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Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

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Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

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Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Общество

Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.
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Гаджеты

Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

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Политика

В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
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Технологии

Стала известна дата начала продаж токена Telegram

Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
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