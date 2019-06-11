Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»BFM.ru 08:47
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Большая часть сообщений поступила из Башкортостана.
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«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.RT на русском08:22
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Итог расследования финала «Голос. Дети»: За дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду
Комсомольская правда08:12
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