Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»BFM.ru 08:47

с чего всё началось

Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Большая часть сообщений поступила из Башкортостана.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Происшествия В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.

Общество Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Авто Автомобили Opel получат российские двигатели Следующим шагом будет постановка на калужский конвейер моделей бренда Opel, большинство новинок которого которого построены на той же платформе, что и Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Кино Новый фильм Юсупа Разыкова показали в основном конкурсе «Кинотавра» Режиссер Юсуп Разыков представил в понедельник свой фильм "Керосин" в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Общество Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.

Футбол «Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.

Происшествия Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.

Энергетика Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть» Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросив ускорить компенсацию убытков российских производителей нефти от загрязнения «Дружбы» дихлорэтаном,сообщает The Bell.

Политика Зеленский уволил губернаторов 15 областей Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Общество ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.

Общество Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.

Гаджеты Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

Политика В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.