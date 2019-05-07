Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»РИА Новости 10:28

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
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Компания Group-IB не стала комментировать ход проверки «Голос.Дети»

Московский Комсомолец10:58

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

РИА Новости10:28

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Lenta.ruвчера в 23:02

«Первый канал» отреагировал на данные об аномальном голосовании за дочь Алсу

URA.Ru07:16

Эксперты рассказали о признаках накрутки голосования в «Голосе»

Телеканал 360°07:19

Фейком назвал расследование «Ленты.ру» о победе дочки Алсу глава Group-IB

Газета.Ru10:05

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

РБК07:23
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Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок своего номера для «Евровидения»

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

Сергей Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ

Обновлено в 05:47
Происшествия

Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Кино

Стивен Кинг предложил свою версию окончания «Игры престолов»

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Миддлтон наплевала на первенца Маркл

Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая

Кирпичная стена сарая обрушилась на двух десятилетних мальчиков в Нижнем Новгороде, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 11:14
Происшествия

СК назвал вероятные версии крушения самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Обновлено вчера в 14:03
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Футбол

Жирков может перейти в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.
Обновлено в 10:32
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Политика

Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото

Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Общество

Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах

Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника

Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Финансы

Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений Трампа

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 1% на фоне усиления торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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