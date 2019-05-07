Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»РИА Новости 10:28
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
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Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
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Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу
Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Сергей Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ
Обновлено в 05:47
Происшествия
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Кино
Стивен Кинг предложил свою версию окончания «Игры престолов»
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина
В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая
Кирпичная стена сарая обрушилась на двух десятилетних мальчиков в Нижнем Новгороде, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 11:14
Происшествия
СК назвал вероятные версии крушения самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Футбол
Жирков может перейти в «Тамбов»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.
Обновлено в 10:32
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии
Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Политика
Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму
Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал
Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Общество
Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах
Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника
Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Финансы
Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений Трампа
Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 1% на фоне усиления торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09