Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»РБК 07:00

Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
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Криминалист заявил о возможности установить заказчика накруток в «Голосе»

Lenta.ru12:31

Директор Алсу отказался говорить о ботах на детском «Голосе»

Комсомольская правда09:35

Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»

РИА Новости07:00

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

ТАСС07:40

В «Голос.Дети» обнаружили накрутку

Коммерсантъ07:04

Специалист Group-IB рассказал о схеме накрутки голосов в «Голос. Дети»

РБК09:30

На результаты шоу «Голос.Дети» повлияли боты

Ведомости07:00
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка

Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса

"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Политика

Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады назначить его инаугурацию на 20 мая.
Обновлено в 05:14
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика

Путин поручил учредить День географа

Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото

«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
Общество

В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан

16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Около 18 процентов россиян верят в заражение ВИЧ через укус комара

Около 18 процентов россиян уверены, что заразиться ВИЧ можно через укус комара. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 09:06
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Общество

Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

У Олега Газманова обнаружили опухоль

Одной из первых громких сенсаций стала новость о болезни, которую недавно у певца диагностировали врачи — опухоль на голосовых связках.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи

Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Общество

Названа наиболее часто пьющая нация

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом

Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Экономика

Россияне рассказали о своих сбережениях

Почти две трети российских семей (65 процентов) не накопили никаких сбережений, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос лаборатории Левада-центра Levada Lab.
Обновлено в 02:06
Авто

Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше

Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО

Обновлено в 11:41
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославль придут заморозки

Горожанам стоит быть внимательнее Спасатели предупреждают о резком похолодании в Ярославле.
Обновлено в 13:03
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
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