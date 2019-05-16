Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»РБК 07:00
Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады назначить его инаугурацию на 20 мая.
Обновлено в 05:14
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото
«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
Общество
В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан
16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Около 18 процентов россиян верят в заражение ВИЧ через укус комара
Около 18 процентов россиян уверены, что заразиться ВИЧ можно через укус комара. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 09:06
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Общество
Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
У Олега Газманова обнаружили опухоль
Одной из первых громких сенсаций стала новость о болезни, которую недавно у певца диагностировали врачи — опухоль на голосовых связках.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Общество
Названа наиболее часто пьющая нация
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Экономика
Россияне рассказали о своих сбережениях
Почти две трети российских семей (65 процентов) не накопили никаких сбережений, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос лаборатории Левада-центра Levada Lab.
Обновлено в 02:06
Авто
Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше
Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 12:37
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Общество
Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославль придут заморозки
Горожанам стоит быть внимательнее Спасатели предупреждают о резком похолодании в Ярославле.
Обновлено в 13:03
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52