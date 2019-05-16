Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»РБК 07:00
Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Армия и оружие
В честь 316-й годовщины со Дня основания Балтийского флота в Балтийске пройдет военный парад
18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, начнутся в 12:00 на площади Балтийской Славы в г. Балтийске с парада войск Балтийского гарнизона.
Обновлено в 07:33
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС
Обновлено в 09:24
Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Общество
Беглов подвел итоги работы правительства Петербурга за полгода
Беглов, подводя итоги работы правительства города за последние полгода, сообщил, что удалось отреагировать на огромное количество обращений петербуржцев.
Обновлено в 16:08
Авто
Багги «Чаборз-М3» будет производиться в Белорусии
Багги "Чаборз-М3" предназначен для различных подразделений специального назначения.
Обновлено в 12:03
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Общество
NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра
26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие. Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже.
Обновлено в 18:15
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.
Обновлено в 17:27
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Политика
Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России
Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем "принципиальной договоренности" о продлении санкций против России.
Обновлено в 17:51
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено в 18:38
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Космос
Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути
Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено в 00:50
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Экономика
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
Филиппины отозвали посла из Канады из-за мусора
Филиппины отозвали посла и консулов из Канады из-за того, что канадские власти не вывезли отходы, незаконно ввезенные на территорию Филиппин в 2013 году.
Обновлено в 02:24