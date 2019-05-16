Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»РБК 07:00

Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Футбол «Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии "Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом" и в четвертый раз завоевал титул чемпиона Бельгии по футболу.

Политика Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".

Музыка Определились все финалисты «Евровидения-2019» Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.

Здоровье Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.

Политика Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.

Политика Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.

Авто Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1 Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.

Футбол СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".

Общество Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай Китайский Фуюань - важный центр торговли и туризма на границе с Россией в районе Хабаровска - теперь закрыт для въезда жителей двух республик РФ.

Происшествия Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.

Гаджеты В продажу поступила первая карта microSD на 1 Тбайт Стартовали продажи самой емкой на сегодняшний день карты памяти microSDXC UHS-I. С ее помощью можно хранить 1 Тбайт информации.

Шоу-бизнес Александр Серов не пришел на свадьбу дочери Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.

Авто Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике "Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.

Футбол Сборная Италии обыграла Францию и вышла в финал чемпионата Европы U17 Сборная Италии победила Францию в полуфинале чемпионата Европы U17 - 2:1. Победный гол на 82-й минуте забил Йенома Удогие.

Общество Стали известны подробности родов Алины Кабаевой В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.

Политика Путин рассказал, как носил на руках соседку на пятый этаж Были случаи, когда свою соседку, которая не могла подняться по лестнице самостоятельно, он на руках носил на пятый этаж.

Наука Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.