Энергетика
Громов рассказал, когда вырастут цены на нефть В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что на нефтяной рынок будет влиять политика США по иранскому вопросу в будущем году.
Sputnik Латвиявчера в 10:18
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Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель
В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton на 7 миллионов рублей
Магазин Louis Vuitton ограбили в центре Москвы, ведётся поиск злоумышленника, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:38
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Обновлено в 04:03
Происшествия
Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место трагедии в Магнитогорске, на улицу Карла Маркса, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой девятиэтажки.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки–водителя BlaBlaCar
Обновлено в 04:04
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Государственные испытания танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году
Государственные испытания новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году.
Обновлено в 02:57
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
В ЦИК Украины подал документы первый кандидат в президенты страны
Обновлено в 05:12
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Жителям разрушенного подъезда в Магнитогорске предоставят квартиры
Семьи погибших от взрыва бытового газа в многоквартирном доме Магнитогорска выплатят по 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Существует угроза обрушения еще двух подъездов дома в Магнитогорске
Около 04.00 по московскому времени на пр. Карла Маркса, 164 произошел взрыв бытового газа, в результате которого рухнул седьмой подъезд многоквартирного дома.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации в Магнитогорске
Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Челябинской области объявят траур после взрыва газа в Магнитогорске
Власти Челябинской области планируют объявить траур после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Бывшая ткацкая фабрика загорелась в Подмосковье
Пожар произошел на складе на территории бывшей ткацкой фабрики в городском округе Орехово-Зуево в Московской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия
«Всё ушло вниз»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Магнитогорске
Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
Обновлено в 04:16
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Стало известно об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Еще два подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут обрушиться после взрыва газа, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 04:54
Происшествия
СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
В сети опубликовали официальный рендер смартфона Nokia 9
Обновлено в 02:14
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 22:36