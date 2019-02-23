Экономика
Гройсман заявил о троекратном росте минимальной зарплаты на УкраинеИзвестия 07:18
Минимальная зарплата на Украине за последние три года выросла втрое — с $50 до $150, сообщил 23 февраля премьер-министр страны Владимир Гройсман.
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Происшествия
На юге США разбился грузовой Boeing
Обновлено в 15:15
Политика
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией.
Обновлено в 14:04
Единоборства
Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию
Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено в 08:15
Музыка
Певица Maruv представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019»
Обновлено в 17:04
Кино
Умер режиссер мюзикла «Поющие под дождем» Стэнли Донен
Режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен скончался в США на 95-м году жизни, пишет газета Chicago Tribune.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», испытания которого ранее показало российское Минобороны, скорее всего, предназначен не для нанесения первого удара по противнику, а для ответного удара в случае ядерного нападения на Россию.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Как во Франции прошла 15-я акция «жёлтых жилетов»
В субботу 23 февраля во Франции прошли очередные протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 17:11
Транспорт
Авиапассажиры РФ получили право проходить в самолет по электронному посадочному
Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам: в силу вступает соответствующий приказ Минтранса РФ.
Обновлено в 16:18
Спорт
Елена Никитина впервые выиграла Кубок мира по скелетону
Российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей общего зачета Кубка мира по итогам сезона 2018/19.
Обновлено в 14:26
Политика
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Неизвестный угрожал взорвать АЭС в Ровно, требуя прибытия Порошенко
Неизвестный угрожал взорвать энергоблок Ровненской атомной электростанции и аэропорт в Ровно, требуя срочного прибытия в город президента Украины Петра Порошенко, сообщает в субботу пресс-служба полиции Ровненской области.
Обновлено в 13:22
Политика
Массовый протест прошел в Белграде
Массовый антиправительственный протест прошел в субботу вечером в столице Сербии.
Обновлено в 17:01
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Политика
В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Происшествия
Иномарка влетела в гуляющих по Невскому проспекту
В ночь на 24 февраля BMW X6 по неустановленной причине вылетела на Невский проспект.
Обновлено в 17:16
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:08
Происшествия
Арестовали обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли
Чикагская полиция задержала американского музыканта и продюсера Ар Келли, которого до этого суд округа Кук в штате Иллинойс обвинил в 10 случаях сексуального насилия, передает Sky News.
Обновлено в 01:07
Спорт
Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне
Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Обновлено в 09:11
Космос
В NASA назвали дату испытательного запуска корабля Crew Dragon к МКС
В NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.
Обновлено вчера в 19:14
Спорт
Глава СБР рассказал о причинах неучастия Логинова в спринте на ЧЕ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о причинах неучастия Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате Европы.
Обновлено в 15:44
Происшествия
В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов
В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено в 14:56
Экономика
Социальные пенсии планируют проиндексировать на 2%
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено вчера в 09:28
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57