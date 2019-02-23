Гройсман заявил о троекратном росте минимальной зарплаты на УкраинеИзвестия вчера в 07:18

Минимальная зарплата на Украине за последние три года выросла втрое — с $50 до $150, сообщил 23 февраля премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Гройсман заявил о троекратном росте минимальной зарплаты на Украине

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