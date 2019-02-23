Экономика
Гройсман заявил о троекратном росте минимальной зарплаты на УкраинеИзвестия вчера в 07:18
Минимальная зарплата на Украине за последние три года выросла втрое — с $50 до $150, сообщил 23 февраля премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия
Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких
Обновлено в 01:40
Спорт
Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ
Россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минской области (Белоруссия) на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
Обновлено в 03:39
Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией
Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир
Обновлено в 02:45
Политика
В Молдавии начались парламентские выборы
В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.
Обновлено в 01:08
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
Российские аэропорты с 24 февраля начали пускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Названы военные центры в США, которые могут стать целью «Циркона»
В эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" были названы военные центры принятия решений в США, на которые могут быть нацелены гиперзвуковые ракеты "Циркон" в случае угрозы применения ракет по отношению к России.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ).
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре
"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы
Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Пушков: Противники Мадуро продолжат испытывать его на прочность
Пушков отметил, что попытка под предлогом гуманитарной помощи прорвать границу Венесуэлы провалилась.
Обновлено в 03:35
Политика
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Грузовой Boeing разбился на юге США
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей
В московском ресторане неизвестный украл у студента золотые часы стоимостью более 1 млн рублей.
Обновлено в 03:11
Музыка
Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух суток
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая выбирает представителя страны на песенный конкурс «Евровидение», несмотря на победу исполнительницы Maruv в национальном отборе, примет окончательное решение о ее участии в течение 48 часов из-за ее связей с Россией.
Обновлено в 01:40
Политика
Панин прокомментировал слова Серебрякова о России
Актер Алексей Панин согласился с высказыванием своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Самолет ВМС США провел разведку у черноморского побережья России
Самолет ВВС США провел разведку вдоль российского побережья Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Спорт
Устюгов отказался бежать командный спринт на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не будет выступать в командном спринте на чемпионате мира, даже если этого захочет тренерский штаб.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Вильфанд рассказал о поиске индикатора точных прогнозов погоды
Ведь считается, что вопрос глобального потепления - дискуссионный, единого мнения по нему до последнего времени выработано не было.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Глава РПЛ поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах
После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого.
Обновлено в 03:30
Общество
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Политика
В России на поля выйдут беспилотные комбайны
Обновлено в 01:39
Футбол
Роналду приобрел элитный внедорожник за 400 тысяч евро
Как отмечается, стоимость модели составляет 400 тысяч евро. Мощность данного внедорожника начинается от 571 лошадиной силы.
Обновлено в 03:24
Единоборства
Петр Ян победил Джона Додсона решением судей
Обновлено вчера в 15:58