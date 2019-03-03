Политика
Гройсман заявил о способности Украины нарастить добычу газаВзгляд.ру 18:16
Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. В своем Facebook он подчеркнул, что «Украина – энергетическая страна». «Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа», – добавил он.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:05, Ашберн
Происшествия
Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину
Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Во Владивостоке сгорел ресторан, пострадал один человек
Обновлено в 20:59
Политика
В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине
Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Кино
BBC молча убрала из эфира песни Майкла Джексона
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Политика
Украинские националисты потребовали посадить Порошенко
Представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, передает "Страна.ua".
Обновлено в 16:42
Политика
Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России
Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В «Пулково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Пулково".
Обновлено в 17:45
Политика
Порошенко похлопал девушку по щеке за неудобный вопрос
Президент Украины Петр Порошенко похлопал по щеке девушку, задавшую ему вопрос о преследовании журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 20:20
Политика
Украине пригрозили лишением безвиза с Евросоюзом
Киев в ближайшее время рискует полностью потерять безвизовый режим с Евросоюзом и сотрудничество с МВФ, заявили в Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
Обновлено в 06:56
Космос
Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл восхитился российской продавщицей, нокаутировавшей буйного покупателя, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:50
Политика
Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста
Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутии
Обновлено в 20:15
Общество
Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве
Обновлено в 19:41
Культура
Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Экономика
Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию
Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Министр обороны Венесуэлы с иронией ответил на санкции США
Глава оборонного ведомства Венесуэлы Владимир Падрино Лопес своеобразно и с иронией ответил на санкции США.
Обновлено в 15:37
Политика
В Греции по запросу Украины задержан россиянин
Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку
Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Власти Флориды решили расследовать ДТП с участием автомобиля Tesla
Федеральные власти США приняли решение провести расследование в связи с аварией, в которую попал автомобиль американской компании Tesla.
Обновлено в 20:43
Политика
Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, находящийся в Эквадоре, в субботу сообщил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта.
Обновлено в 19:45
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Спорт
Началась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
Церемония открытия 29-й зимней Универсиады 2019 года началась в Красноярске.
Обновлено в 08:24