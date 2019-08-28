Политика
РБКГройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины. Видеоролик он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
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Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня увеличились на 0,61-0,62%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали рост.
ТАСС 12:15
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
RT на русском 07:47
Финансы
Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
РИА Новости 18:16
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания, есть погибшие
Как минимум два человека погибли под завалами после обрушения стены строящегося здания в Новосибирске. трагедия произошла на территории стройплощадки, где возводился оздоровительный центр.
Наша версия 04:22
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума
Телепрограмма 17:41
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Взгляд.ру 05:34
Культура
У Мариинского театра появится памятник Чайковскому
В Петербурге возведут памятник великому русскому композитору Петру Чайковскому.
Петербургский дневник 11:29
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Самбурская в алом купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в алом купальнике с открытой спиной и кокетливой шляпке.
Телепрограмма 13:47
Наука
Активин помешал клеткам-киллерам работать
Связываясь со своим рецептором на поверхности клетки, TGF-β меняет работу белков SMAD, которые регулируют численность и цитотоксичность естественных киллеров.
N+1 12:41
Игры
Telltale Games возродилась из пепла и снова делает игры
Студия Telltale Games, создатель эпизодических игр «Ходячие мертвецы», «Бэтмен» и «Игра престолов», закрылась в прошлом году после бурных событий.
Ридус 15:48
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Авто
АвтоВАЗ замедлит скорость производства машин
Компания АвтоВАЗ планирует с середины сентября уменьшить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Wroom.ru 04:58
Кино
Трейлер нового «Джокера» появился в Сети
Известия 15:45
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Армия и оружие
В России разрабатывают принципиально новый вертолет
Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Технологии
СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики
Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57