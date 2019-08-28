Политика

РБКРБКГройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины. Видеоролик он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
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Премьер Украины записал прощальное видеообращение

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