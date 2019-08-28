Политика
РБКГройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины. Видеоролик он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
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Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Вести.Ru 07:55
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Общество
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег
ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.
Ореанда-Новости 02:54
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Футбол
«Спартак»: Кононов понимает, как обыграть «Брагу»
Что касается состава «Спартака» на игру с «Брагой», то Кононов не стал уточнять, кто готовится, но и так известно, что опять не смогут выйти Ларссон и Тиль.
Bobsoccer 12:01
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Шоу-бизнес
Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем
Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем.
Московский Комсомолец вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия 20:16
Общество
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Происшествия
В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Здоровье
Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
Армия и оружие
Сегодня начнет работу Космическое командование США
Космическое командование США официально начинает свою работу в четверг, 29 августа.
Российская газета 17:55
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Армия и оружие
Россия атаковала турецких военных в Сирии
Любое передвижение турецких военных в зоне Идлиба согласовывается с российской стороной в режиме реального времени, можно сказать.
Свободная Пресса 13:51
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Российская газета 19:36
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55