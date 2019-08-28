Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины. Видеоролик он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Общество С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.

Футбол «Спартак»: Кононов понимает, как обыграть «Брагу» Что касается состава «Спартака» на игру с «Брагой», то Кононов не стал уточнять, кто готовится, но и так известно, что опять не смогут выйти Ларссон и Тиль.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Шоу-бизнес Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне» «Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.

Футбол Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.

Политика Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.

Политика Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».

Общество Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

Происшествия В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Здоровье Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.

Армия и оружие Сегодня начнет работу Космическое командование США Космическое командование США официально начинает свою работу в четверг, 29 августа.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Технологии Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.

Армия и оружие Россия атаковала турецких военных в Сирии Любое передвижение турецких военных в зоне Идлиба согласовывается с российской стороной в режиме реального времени, можно сказать.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.