Политика

РБКРБКГройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины. Видеоролик он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
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Премьер-министр Украины покинул свой пост

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