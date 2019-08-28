Политика
ИзвестияГройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику. Запись он опубликовал на своей странице в Facebook 28 августа. Преемнику Гройсман пожелал «сил, терпения и удачи».
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Политика
Особое мнение: Сергей Марков
С. Марков: Должны быть наказаны те, кто держал Вышинского 400 дней в камере тюремной РЕКЛАМА А. Соломин ― У нас в гостях сегодня политолог Сергей Марков.
Эхо Москвы 13:42
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera 09:36
Футбол
ПСЖ хочет обменять Ареоля на Наваса
ПСЖ рассматривает вариант с обменом своего вратаря Альфонса Ареоля на голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
Soccer.ru 16:34
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Технологии
NYT: Telegram выпустит свою криптовалюту в ближайшие 2 месяца
«Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии Gram в течение следующих двух месяцев», — написало издание со ссылкой на трех спонсоров проекта.
Телеканал 360° 01:59
Экономика
Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей
По итогам первого квартала 2019 года задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 564,5 млрд руб. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минстроя России.
РБК 04:24
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Кино
Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы
РИА Новости 11:47
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Политика
В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.
РИА Новости 17:07
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Общество
Власти Италии не пустили еще одно судно с мигрантами на борту
Недавно власти Италии узаконили свое противодействие неправительственной организации, которая занимается спасением африканских мигрантов и их доставкой на южные берега Италии.
АБН 16:33
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие развитие раковых опухолей
Французские исследователи перечислили продукты, способствующие активному развитию раковых опухолей.
iReactor 13:09
Общество
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Космос
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 28 августа
Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».
Ридус вчера в 19:21